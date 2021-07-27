ОИ-2020 | Рауль Муст уезжает с Олимпиады

Во втором матче бадминтонного турнира наш спортсмен встретился с испанцем Пабло Абианом. Высшее достижение испанца на текущий момент — 1/8 чемпионата мира, что давало надежду на удачный исход поединка.

Но Рауль не смог показать своих лучших качеств и проиграл (7:21, 11:21). Вкупе с поражением от действующего олимпийского чемпиона, китайца Лонг Чена, это говорит о том, что Олимпийские игры для него закончены и можно возвращаться домой.