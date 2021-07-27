27.07.2021, 05:19
ОИ-2020 | Рауль Муст уезжает с Олимпиады
Foto: Karli Saul
Эстонский бадминтонист Рауль Муст проиграл и второй матч группового турнира и покидает Олимпийские игры в Токио.
Во втором матче бадминтонного турнира наш спортсмен встретился с испанцем Пабло Абианом. Высшее достижение испанца на текущий момент — 1/8 чемпионата мира, что давало надежду на удачный исход поединка.
Но Рауль не смог показать своих лучших качеств и проиграл (7:21, 11:21). Вкупе с поражением от действующего олимпийского чемпиона, китайца Лонг Чена, это говорит о том, что Олимпийские игры для него закончены и можно возвращаться домой.
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