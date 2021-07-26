ФОТО | Счастливый случай: эстонский лесоруб был в миллиметре от смерти

Когда мужчина 24 июля стал спиливать очередное дерево, он был изумлен, когда из-под пилы его харвестера полетели искры. В основании дерева затаилась граната!

Мужчина покинул кабину, увидел надпиленную гранату и сразу же позвонил по номеру 112.

Прибывшие на место саперы обезвредели взрывное устройство и пояснили: от взрыва спас, по всей видимости, лишь счастливый случай — при распиле гранаты температура не успела подняться до уровня самовозгорания взрывчатого вещества, а также и то, что пила не задела взрыватель. Еще какой-то миллиметр — и всё могло бы закончиться для рабочего очень печально.

Эстонские саперы ежегодно обезвреживают 4-5 тысяч взрывных устройств. Спасатели напоминают: при проведении работ в районах, где во время мировых войн проходили бои, нужно быть особенно внимательным! А в случае обнаружения подозрительных предметов — не прикасаться к ним и вызывать саперов по номеру 112.