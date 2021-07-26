ОФИЦИАЛЬНО | Сокращено максимальное число участников мероприятий, на которых не осуществляется проверка здоровья
В мероприятиях и видах деятельности, перед началом которых участники не должны предъявлять справку о вакцинации, перенесенной болезни или сданном отрицательном тесте, со 2 августа в помещениях могут принимать участик до 500, а на улице — до 1500 человек. До сих пор в помещениях могли собираться до 1000, а вне помещений — до 5000 человек.
Порядок проведения мероприятий, перед началом которых организатор проверяет у всех участников наличие отрицательного результата теста, справки о перенесенной болезни или о завершенной вакцинации, не изменится. В помещениях в них могут принимать участие до 6000, а вне помещений — до 12000 человек.
Поправки касаются публичных собраний и мероприятий, в том числе конференций, театральных представлений, концертов, киносеансов, развлекательных услуг, богослужений, музеев и выставок. Также они распространяются на занятия спортом, тренировки, молодежную работу, образование и деятельность по интересам, повышение квалификации и дополнительное образование, спортивные соревнования, организацию физкультурных мероприятий, действуют в открытых для общественного пользования банях, СПА, бассейнах и водных центрах.
В магазинах и местах обслуживания, а также в помещениях заведений общепита остаются в силах прежние ограничения. Это значит, что посетители должны быть рассредоточены по помещению и необходимо соблюдать требования дезинфекции. В публичных помещениях рекомендуется носить маску.
При введении норм предельной заполняемости учитывалась оценка Департамента здоровья. В своей оценке департамент исходил из прогнозируемого уровня заражения по состоянию на конец августа, вакцинированности населения и числа переболевших COVID-19, а также учитывал то обстоятельство, что доля штамма дельта составляет в Эстонии более 90%, а он на 60% заразнее, чем штамм альфа. Массовые мероприятия способствуют распространению вируса, а уменьшение максимального числа их участников является вторым по эффективности способом профилактики после вакцинации. В Эстонии новые очаги заражения возникли в результате нескольких спортивных и развлекательных мероприятий.
Читайте подробнее ЗДЕСЬ.
Коммуникационное бюро правительства опубликует распоряжения и пояснительные записки на сайте kriis.ee, распоряжение и его перевод на русский язык будут также опубликованы на сайте Riigi Teataja.
Распоряжение, регулирующее использование справок, и инструкция по организации мероприятий (14.06.2021) ЗДЕСЬ.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.