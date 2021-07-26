ОФИЦИАЛЬНО | Сокращено максимальное число участников мероприятий, на которых не осуществляется проверка здоровья

В мероприятиях и видах деятельности, перед началом которых участники не должны предъявлять справку о вакцинации, перенесенной болезни или сданном отрицательном тесте, со 2 августа в помещениях могут принимать участик до 500, а на улице — до 1500 человек. До сих пор в помещениях могли собираться до 1000, а вне помещений — до 5000 человек.

Порядок проведения мероприятий, перед началом которых организатор проверяет у всех участников наличие отрицательного результата теста, справки о перенесенной болезни или о завершенной вакцинации, не изменится. В помещениях в них могут принимать участие до 6000, а вне помещений — до 12000 человек.

Поправки касаются публичных собраний и мероприятий, в том числе конференций, театральных представлений, концертов, киносеансов, развлекательных услуг, богослужений, музеев и выставок. Также они распространяются на занятия спортом, тренировки, молодежную работу, образование и деятельность по интересам, повышение квалификации и дополнительное образование, спортивные соревнования, организацию физкультурных мероприятий, действуют в открытых для общественного пользования банях, СПА, бассейнах и водных центрах.

В магазинах и местах обслуживания, а также в помещениях заведений общепита остаются в силах прежние ограничения. Это значит, что посетители должны быть рассредоточены по помещению и необходимо соблюдать требования дезинфекции. В публичных помещениях рекомендуется носить маску.