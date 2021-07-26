ФОТО | В Хааберсти в реконструкцию игровых площадок инвестировано 230 000 евро

По словам заместителя старейшины Хааберсти Олега Сильянова, в конце июня была открыта новая и с большими возможностями игровая площадка по адресу Ыйсмяэ теэ, 118а. Теперь строительные работы завершены и на игровых площадках по адресу Ыйсмяэ теэ, 150б и во дворе Ярвеотса теэ, 23. ”Всего этим летом в игровые площадки района инвестировано порядка полмиллиона евро”, — рассказал Сильянов и добавил, что работы по реконструкции игровых площадок района продолжаются и в этом году будут обновлены ещё несколько игровых площадок.

”На игровой площадке по адресу Ыйсмяэ теэ, 150б для ребят установлены качели, горка, карусель и пружинные качели, для малышей установлен аттракцион горка. В качестве новинки на игровой площадке установлена тарзанка. Также построены новые пешеходные дорожки и обновлено освещение. В качестве покрытия использован классический песок и современное прорезиненное покрытие EPDM. Также рядом с площадкой посажен кустарник, уставлен парковый инвентарь и контейнеры для мусора”, — пояснил заместитель старейшины.













”На игровой площадке, расположенной во дворе по адресу Ярвеотса теэ, 23, произведены следующие работы: вокруг песочницы установлен бордюрный камень и добавлены новые игровые элементы: пружинные качели, горка, карусель и балансиры, на новые места перенесены старые элементы: песочница и качели. На детской площадке проложены дороги с бетонным покрытием, установлены две скамейки, урны для мусора и парковочные места для велосипедов”, — рассказал Сильянов и добавил, что появилась возможность доступа на игровую площадку для инвалидов-колясочников, велосипедов и детских колясок.

Договорная стоимость работ по реконструкции игровой площадки по адресу Ыйсмяэ теэ, 150б — 167 695 евро, работы провела фирма InfraRoad OÜ. Стоимость площадки во дворе по адресу Ярвеотса теэ, 23 составила 62 899 евро, и работы провела фирма oli Maatriks-RP OÜ.