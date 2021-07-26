Министерство юстиции хочет публиковать решения суда до их вступления в силу
Решения суда будут публиковать в правительственном издании Riigi Teataja сразу после их оглашения.
По словам министра юстиции Марис Лаури, законопроект должен повысить гласность судебных разбирательств и улучшить доступность судебной практики. "Предание гласности большего количества судебных решений обогатит правовую дискуссию, а также окажет развивающее влияние на юридическое образование", — сказала она.
Согласно действующему порядку, у общественности есть доступ к вступившим в силу судебным решениям, но не к решениям, которые не вступили в силу или были отменены. Также невозможно участвовать в гражданском или административном судебном производстве при оглашении приговора, на практике оно не объявляется публично, и судебные решения через судебную канцелярию не выдают лицам, не участвующим в разбирательстве.
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