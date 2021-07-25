В ближайшее время кофе может значительно подорожать

Внезапный мороз случился утром 20 июля. По данным Бразильского национального метеорологического института, минимальная температура в юго-восточном штате Минас-Жерайс достигла минус 1,2 градуса Цельсия. Аналитик по кофе из сельскохозяйственной федерации Faemg Ана Каролина Алвес Гомес сообщила, что, помимо Минас-Жерайс, экстремально холодно было в штате Сан-Паулу. Как оценивают эксперты, в ответ на заморозки цены на кофе выросли на 13 процентов — до максимума последних 6,5 года, передает Lenta.ru.

Фермер Аиртон Гонсалвеш признался, что не поверил, когда по пути на плантацию датчик грузовика предупредил его о гололеде. А теперь ему придется вырубить 80 тысяч кофейных деревьев — они до основания промерзли и уже не принесут плодов. Гонсалвеш предполагает, что в 2022 году вместо обычных 5,5 тысячи мешков он соберет на 1,5 тысячи меньше.

Крупнейший в мире кофейный кооператив и главный экспортер Бразилии Cooxupe заявил, что его агрономы посетили фермы 21 июля для точной оценки потенциального ущерба. В ближайшее время компания обещает выпустить отчет с результатами. Брокер Тьяго Казарини отметил, что предварительно экспортеры и агрономы говорят о сокращении урожая следующего года на один-два миллиона 60-килограммовых мешков.

В течение всего сезона сельскохозяйственная промышленность в западном полушарии страдает от погодных аномалий. Недавно из-за засухи в регионах Бразилии эксперты прогнозировали снижение урожая арабики и рекордно высокую цену на зерна.