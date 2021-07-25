”Чайко-апокалипсис”: птицы захватывают Нарву. Как с ними бороться?(11)
Можно ли бороться с растущим птичьим поголовьем и какую помощь в этом могут оказать местные самоуправления и другие организации?
”Чайки сделали жизнь некомфортной”
”Несмотря на жару, спать с открытыми окнами этим летом невозможно: как только рассветает, начинается непрерывный птичий ор. Это чайки общаются между собой на соседней крыше. Ласточки и голуби были всегда, но в этом году начался какой-то ”чайко-апокалипсис”. Иногда огромные птицы пролетают так низко, что прохожие или сидящие на лавочках люди инстинктивно пригибаются и прикрывают руками голову. Чайки сделали нашу жизнь очень некомфортной”, — поделилась с редакцией жительница района Кангеласте Светлана.
”Уже несколько лет назад чайки оккупировали наш район, но к шуму мы так и не привыкли. Нам плохо, но не уверена, что так уж хорошо самим чайкам: их птенцы ведь почти не летают, просто разгуливают по газонам. Как бы птичьи крики не мешали, птенцов жалко, поэтому соседи выносят им плошки с водой, еду. Но все равно многие гибнут — попадают под колеса или становятся добычей кошек. Этим летом мы несколько раз находили мертвых птенцов, детей это особенно расстраивает”, — рассказывает жительница района Мальми Наталья.
”Ненавижу чаек и бабушек, которые их подкармливают! Почему-то никто не протестует, когда люди борются с поселившимися в доме мышами или крысами. Никто не говорит: ах, это ведь часть природы, к тому же они такие миленькие! Птицы, которые мешают нормальному отдыху, — такие же вредители. Ведь невыспавшийся человек может легко попасть в аварию или допустить производственную травму. Так что чайки — определенно вредители”, — поделился своим мнением житель района Выйду Николай.
Проблема с птицами существует не только в нашем городе. Нарвитянка, недавно по делам побывавшая в Таллинне, рассказала, что во время обеда на террасе одного из таллиннских ресторанов в центре города на ее глазах нахальная чайка стащила еду с тарелки прямо под носом у посетительницы.
”Клиентка позвала администратора и попросила принести ей другую порцию. Та выполнила просьбу и извинилась, но совсем не удивилась — впечатление, что такие ситуации в том ресторане совсем не редкость”, — рассказала нам очевидица.
От супермаркетов до детсадов
Руководитель таллинской фирмы Linnuabi Дмитрий Сакса рассказал нашему изданию, что для решения связанных с птицами проблем — уборкой птичьих гнезд, отпугиванием и отловом — в фирму обращаются самые разные организации со всей Эстонии, как муниципальные, так и частные. ”Это и школы, и детские сады, квартирные товарищества, крупные торговые сети, причем мы обслуживаем также и магазины этих сетей в Нарве”, — рассказал руководитель.
По его словам, обращаются в фирму не только по поводу чаек — в некоторых самоуправлениях жители страдают от грачей, ворон и даже сов. К примеру, в Кохила пытались загнездиться около 400 грачей — в парке, который находился рядом со спальным районом. Поскольку птицы практически не давали жителям района спать, волостная управа заказала услугу отпугивания у фирмы — для этого использовались и дроны, и живой сокол.
Однако Дмитрий подчеркивает — по закону отпугивание птиц возможно лишь до того момента, пока в гнезда не отложены яйца, то есть заниматься этой проблемой надо еще весной. ”В каждом случае требуется индивидуальное решение. Для отпугивания чаек основная мера — удаление гнезд с крыш. В случае, если такую услугу заказывают, мы весной в течение примерно полутора месяцев проверяем крышу ежедневно, поскольку птицы так просто не сдаются: они вьют все новые гнезда, причем стараются найти труднодоступные и незаметные места”, — рассказал Дмитрий Сакса.
Между тем, государственной организации, которая контролировала бы ситуацию с чайками, нет, нет и законных оснований для такого контроля. Если беспрепятственно размножающиеся в городе чайки начинают представлять опасность для людей и их имущества, проблемой должно заниматься местное самоуправление, сообщили ”НГ” в Департаменте окружающей среды. Однако по каким критериям можно определить, что ситуация уже стала критической, тоже неясно.
Простого решения нет
Да и сама борьба с ростом поголовья чаек в городах — дело отнюдь не простое. Арво Кяэрд, ведущий специалист, руководитель отдела окружающей среды и общественного порядка Таллиннского городского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, приводит в пример серебристую чайку, которая обладает универсальными способностями к приспособлению для жизни в городе. Эти птицы селятся в городах, чтобы гнездиться на крышах, потому что, в отличие от естественной среды обитания на побережье, крыши для них безопасны. Хотя в городе еды для чаек очень мало, птицы легко преодолевают большие расстояния и основную пищу (рыбу, ракообразные, моллюски) до сих пор добывают в море. Пока существуют благоприятные условия для постройки гнезда в городе (крыши) и легкодоступная пища (прибрежное море) вокруг гнезда, борьба с чайками не может быть эффективной.
”Скорее нужно приложить усилия, чтобы найти способы мирного сосуществования. Владельцы зданий должны сыграть здесь ключевую роль. Профилактика означает устранение прошлогодних гнезд с крыш, а также, если возможно, предотвращение строительства новых гнезд”, — пояснил Арво Кяэрд.
Вице-мэр Нарвы по городскому хозяйству Сергей Горлач также считает, что простого решения у этой проблемы нет, однако уверен, что местное самоуправление должно обязательно ею заниматься. ”Как житель Нарвы я тоже ощущаю эту проблему. Самоуправление может привлечь к ней внимание владельцев зданий, квартирные товарищества, проконсультироваться со специалистами. Конечно, это не означает, что самоуправление возьмет на себя и все расходы, но оно может объединить все заинтересованные стороны и найти стратегическое решение. Понятно ведь, что если птичьи гнезда будут удалять только отдельные домовладельцы, в целом ситуация не изменится, поэтому они должны договориться между собой и заниматься решением проблемы сообща”.
В этом году момент гнездования уже давно прошел, поэтому сделать уже ничего нельзя, но к следующему сезону мэрия сможет подготовить план борьбы с неконтролируемым ростом поголовья чаек, пообещал вице-мэр.