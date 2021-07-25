25.07.2021, 13:30
Даже "Довод" не помог: известная сеть кинотеатров закончила год с убытками более миллиона евро(4)
Foto: Kiur Kaasik
Сеть кинотеатров Forum Cinemas в 2020 году понесла убытки в 1,2 млн евро. В прошлом году кинотеатры были 4 месяца закрыты, а еще 5 месяцев работали с соблюдением установленных правительством коронаогарничений.
Доход с продаж за 2020 год составил 12,8 млн евро. Самыми популярными фильмами года оказались "Довод" Кристофера Нолан, мультфильм "Сипсик" и снятый по произведению Оскара Лутса художественный фильм "Зима".
При этом 2019 год сеть кинотеатров закончила с прибылью в 1,8 млн евро. Доходы от продаж были на 42% больше.
В 2020 году кинотеатры Forum Cinemas OÜ посетили около 1 473 000 человек, что на 68% меньше, чем годом ранее.