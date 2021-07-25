Потерявшая свыше 700 000 евро фирма требует признать банкротом скандального банкротного управляющего

Сумма иска компании Kohila tn Muuseumi Arendus OÜ, связанной с совладельцем молокоперерабатывающего предприятия Tere Оливером Крууда, составляет почти миллион евро, и, если он обоснован, у Краави практически нет средств для его выплаты, информирует Äripäev.