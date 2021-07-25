Рижанка Остапенко не справилась с Еленой Весниной

Счет матча (6:4, 6:7, 6:4) в полной мере отражает накал борьбы. Все-таки погодные условия очень влияют на теннисистов — повышенная влажность и температура воздуха превращает любой матч в соревнование прежде всего на выносливость.

Напомним, что в первый день Олимпиады в Токио эстонская теннисистка Аннет Контавейт проиграла матч гречанке Марие Саккари.

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