Олимпиадa-2020
25.07.2021, 10:26

Рижанка Остапенко не справилась с Еленой Весниной

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Фото: Scanpix
На Олимпийских играх в Токио в рамках теннисного турнира среди женщин представительница Латвии Елена Остапенко уступила россиянке Елене Весниной в трех сетах.

Счет матча (6:4, 6:7, 6:4) в полной мере отражает накал борьбы. Все-таки погодные условия очень влияют на теннисистов — повышенная влажность и температура воздуха превращает любой матч в соревнование прежде всего на выносливость.

Напомним, что в первый день Олимпиады в Токио эстонская теннисистка Аннет Контавейт проиграла матч гречанке Марие Саккари.

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