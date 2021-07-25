25.07.2021, 10:26
Рижанка Остапенко не справилась с Еленой Весниной(3)
Фото: Scanpix
На Олимпийских играх в Токио в рамках теннисного турнира среди женщин представительница Латвии Елена Остапенко уступила россиянке Елене Весниной в трех сетах.
Счет матча (6:4, 6:7, 6:4) в полной мере отражает накал борьбы. Все-таки погодные условия очень влияют на теннисистов — повышенная влажность и температура воздуха превращает любой матч в соревнование прежде всего на выносливость.
Напомним, что в первый день Олимпиады в Токио эстонская теннисистка Аннет Контавейт проиграла матч гречанке Марие Саккари.
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