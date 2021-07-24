Анетт Контавейт не справилась с греческой теннисисткой

Мария Саккари выше Анетт в рейтинге и похоже лучше приспособилась к непростым условиям Токио - жаркая погода и высокая влажность вносят свои коррективы в подготовку спортсменов.

Гречанка лучше подавала и уверенней чувствовала себя в розыгрышах. Если в первом сете еще была борьба, то во втором преимущество Саккари было подавляющим.

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