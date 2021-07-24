Член EKRE Март Хельме планирует баллотироваться в Ласнамяэ

По словам Хельме, сейчас в Пярну у EKRE и так большая поддержка, плюс там есть и другие сильные кандидаты, как Алар Ланеман, Хелле Куллеркупп и Март Ярвик. Поэтому Хельме решил не баллотироваться в летней столице и развернуть избирательную кампанию в Таллинне, а именно в Ласнамяэ.

Не предыдущих местных выборах у консервативной партии не получалось собрать много голосов в самом большой районе столицы. "В 2013 году мы вообще не добились никакого результата и поэтому не прошли в горсобрание. В 2017 году добились уже другого, в 2021 году тоже", — сказал Хельме. В 2017 году партия Хельме получила 1767 голосов в Ласнамяэ. Для сравнения: Центристская партия 33 460 голосов, Партия реформа 3341, Социал-демократическая партия 2465.

Цель Марта Хельме на предстоящих выборах, которые пройдут уже этой осенью, навязать борьбу центристам в городе. По словам Марта Хельме, его целью, несомненно, является свержение находящейся у власти Центристской партии в Таллинне. Хельме сказал, что власть в Таллинне явно застопорилась, и Центристская партия ясно показала свое коррумпированное лицо, часть которого, по его мнению, еще не раскрылась. ”В Таллинне определенно нужна смена власти, — сказал Хельме.

По его словам, Центристская партия и Партия реформ ведут в Таллинне оппозиционную игру, хотя в глазах Хельме реальным противником Партии реформ является EKRE. ”Тем более что они находятся в одном правительстве, имеют общую группу в Европарламенте и оба являются представителями либерального мировоззрения, поэтому им совершенно глупо играть в любую оппозицию, использовать так называемую российскую карту”, ​​- уточнил Хельме.