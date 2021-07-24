ОИ-2020 | В матче за бронзу Лехис сразится с россиянкой Муртазаевой

Итак, в полуфинале встретились эстонка Катрина Лехис и румынка Ана-Мария Попеску. В первой трети чувствовалась осторожность и уважение соперниц друг к другу, но все-таки небольшое преимущество осталось за румынкой, 2:3.

Вторая треть началась с размена ударами, Катрина сравняла, 4:4, но опыт румынки взял свое — три результативных атаки подряд, и уже 8:5 в пользу Попеску.

Заключительная треть поединка не поменяла расклад в матче — итоговая победа румынской шпажистки 15:11.

Теперь Катрина Лехис в матче за третье место сразится с россиянкой Айзанат Муртазаевой. В финале Попеску встретится с китаянкой Ивень Сунь.

Расписание

Медали

13:30 — женщины, шпага, индивидуальное пер-во: Финал за 3-е место

14:15 — мужчины, сабля, индивидуальное пер-во: Финал за 3-е место

15:00 — женщины, шпага, индивидуальное пер-во: Финал

15:45 — мужчины, сабля, индивидуальное пер-во: Финал

Хроника этого олимпийского дня в соревнованиях шпажисток была такой:

В 4.25 по Таллинну Эрика Кирпу встретилась с опытнейшей американкой Келли Херли (бронзовый призер Олимпиады в Лондоне в командном фехтовании), и до последних секунд поединка вела. Однако при счете 14:13 эстонская спортсменка сначала позволила сопернице сравнять счет, а потом пропустила решающий укол в овертайме.

А вот Юлия Беляева уверенно разобралась с чемпионкой Европы 2019 года, француженкой Каролин Витали — 15:5. Завладев преимуществом с самого начала боя, наша спортсменка так и не отдала его, уверенно выйдя в следующий раунд.

Поддержала ее почин и Катрина Лехис — во встрече с вице-чемпионкой мира 2017 года Евой Тржебинской из Польши хоть и понадобился овертайм, но он остался за нашей шпажисткой — 11:10 и Катрина выходит в следующий раунд.