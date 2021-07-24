ОИ-2020 | У Эстонии — первая медаль Олимпиады!

Первая треть закончилась в нашу пользу — 3:1. В начале второго раунда россиянка выиграла три укола подряд и вышла вперед, но Катрина смогла переломить неудачное начало трети и взяла инициативу в свои руки — 7:4 по итогам раунда.

В заключительной трети поединка Катрина смогла удержать преимущество и теперь примеряет бронзовую медаль медаль Олимпийских игр и трогательно обнимается с тренером! Молодец, Катрина!

Много интересного про нашу эстонскую медалистку можно прочить вот тут.

А золото в соревновании шпажисток выиграла китаянка Йвень Сунь, победив в финале обидчицу Катрины, румынку Ану-Марию Попеску.

Хроника этого олимпийского дня в соревнованиях шпажисток была такой:

В 4.25 по Таллинну Эрика Кирпу встретилась с опытнейшей американкой Келли Херли (бронзовый призер Олимпиады в Лондоне в командном фехтовании), и до последних секунд поединка вела. Однако при счете 14:13 эстонская спортсменка сначала позволила сопернице сравнять счет, а потом пропустила решающий укол в овертайме.

А вот Юлия Беляева уверенно разобралась с чемпионкой Европы 2019 года, француженкой Каролин Витали — 15:5. Завладев преимуществом с самого начала боя, наша спортсменка так и не отдала его, уверенно выйдя в следующий раунд.

Поддержала ее почин и Катрина Лехис — во встрече с вице-чемпионкой мира 2017 года Евой Тржебинской из Польши хоть и понадобился овертайм, но он остался за нашей шпажисткой — 11:10 и Катрина выходит в следующий раунд.

Бой 1/8 сложился для Юлии Беляевой нервно только в самом начале. Ее соперница, хозяйка Нозоми Сато, повела 3-2. Но наша шпажистка быстро взяла инициативу в свои руки, нанеся несколько точных уколов и уверенно выиграв 15-10. Катрина Лехис также без проблем прошла в 1/4, победив итальянку Мару Наваррию с тем же счетом, что и Беляева у своей соперницы — 15:10.