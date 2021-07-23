Заявление о выходе из второй пенсионной ступени аннулировали 3600 человек

"Если взглянуть на общее число желающих выйти из второй ступени пенсионных накоплений, а их 159 000, то изменили свой настрой и передумали выходить все же немногие. Хотя для принятия такого решения остается еще неделя. Роль государства в этом вопросе состоит в информировании населения об имеющемся выборе. Каждый человек должен четко осознавать, что он будет делать, когда больше не сможет или не захочет работать", — сказала представитель Министерства финансов.

"Наша инфокампания, запущенная через радиоканалы и телевидение, социальные сети и интернет-порталы как раз преследовала эти цели, в том числе содержала реальные аргументы в пользу отзыва заявления о выходе. В системе есть множество людей, которые были на 100% уверены в правильности решения о выходе и в некоторых случаях это решение действительно верное. Но есть и сомневающиеся, которые при выборе полагались больше на позицию лидеров общественного мнения, споры или опыт друзей и знакомых. И наша инфокампания, скорее, именно для этой целевой группы. Чтобы люди еще раз задумались о пенсионном будущем", — добавила Кирч.