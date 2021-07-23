ФОТО | Полиция обнаружила в Ляэне-Вирумаа плантацию конопли

Полиция долгое время собирала информацию, что в промышленном здании Тамсалу в волости Тапа еще с февраля 2020 года выращивается конопля. 20 июля там провели обыск и нашли около 785 растений конопли различного размера.

В качестве подозреваемых задержаны трое мужчин в возрасте 43, 37 и 45 лет. Двух подозреваемых взяли под стражу на срок до двух месяцев, так как они ранее уже сидели в тюрьме за наркопреступления. Им предъявлено подозрение в незаконном выращивании конопли в группе.