23.07.2021, 14:32
ФОТО И ВИДЕО | "Хочу путешествовать". В нарвском "Ругодиве" открыли постоянный пункт вакцинации без регистрации(8)
В Нарве открыли постоянный пункт вакцинации в доме культуры "Ругодив". Двери открыты по рабочим дням с 11 до 19. Регистрироваться на прививку не надо.
"Вчера, в первый день работы центра, к нам пришел 71 человек. В том числе 15 школьников. Сегодня, за 45 минут работы, у нас прошли вакцинацию 15 человек. Кто-то боялся укола, все прошло хорошо и без инцидентов", — сказала Ксения Бочарова, сестра инфекционного контроля в Нарвской больнице.
Прежде всего на вакцинацию ждут школьников, чтобы они успели пройти полный курс к началу учебного года. На месте используется препарат Pfizer.
Одна из основных причин, почему местные пришли на вакцинацию — забота о здоровье и желание путешествовать.