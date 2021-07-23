ФОТО И ВИДЕО | "Хочу путешествовать". В нарвском "Ругодиве" открыли постоянный пункт вакцинации без регистрации

"Вчера, в первый день работы центра, к нам пришел 71 человек. В том числе 15 школьников. Сегодня, за 45 минут работы, у нас прошли вакцинацию 15 человек. Кто-то боялся укола, все прошло хорошо и без инцидентов", — сказала Ксения Бочарова, сестра инфекционного контроля в Нарвской больнице.