Luminor напоминает, как распознать мошенников, выдающих себя за работников банка



Однако если Вы всё-таки стали жертвой мошенничества и перевели деньги мошенникам или деньги были сняты с Вашего счёта, Вам следует как можно скорее уведомить об этом банк. В лучшем случае банк сможет приостановить транзакцию и дальнейшие платежи. Банк следует уведомить и в том случае, если Вы потеряли свою банковскую карточку или она попала в чужие руки. В этом случае карточка должна быть немедленно заблокирована в интернет-банке, или для этого надо позвонить в банк.

