В ДТП в волости Саку пострадал новорожденный ребенок

На перекрестке 56-летний мужчина на Audi 100 поворачивал налево и выехал на дорогу прямо перед автомобилем Dodge, которым управлял 36-летний мужчина.

Находившийся в Dodge новорожденный ребенок в возрасте 14 дней был доставлен в Таллиннскую детскую больницу.

В волости Саку вчера произошел еще один инцидент, в котором пострадали дети. В 21:11 в поселке Саку на пешеходно-велосипедной дорожке столкнулись два мальчика возрастом 11 и 14 лет, которые ехали на велосипедах. 14-летнего мальчика доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.