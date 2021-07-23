Семейный центр приходит на помощь государству: PROTO открывает пункт вакцинирования

Отть Сарапуу, руководитель семейного центра PROTO сказал что быстрая вакциация всего общества является общей целью как частного так и государственного сектора для того, чтобы жизнь в Эстонии могла бы продолжиться в нормальном ритме.

”Поскольку третья волна уже стучится в дверь, мы приняли решение помочь этому процессу. Мы подумали, что возможность вакцинирования нужно как можно проще организовать и сделать удобной. Приходя в наш центр с семьей, достаточно всего 15 минут чтобы себя вакцинировать. В качестве дополнительного бонуса дарим всем вакцинировавшимся семейный билет нашего центра который будет действителен со дня вакцинации и в течение последующего года.”

Сектор культуры и туризма до сих пор является одним из самых тяжело пострадавших во время кризиса COVID-19 и основной сектор который пострадает в случае установлений новых санкций.

”Поскольку вакцинация — это единственное средство для остановки нового вируса, увеличение количества вакцинированных людей является в интересах как самих людей так и предприятий. Кроме того мы заботимся также и о стабильном доходе наших работников и возможности продолжать работу всего сектора. Поиск возможных решений для сотрудничества поможет нам вместе добиться 70% вакцинации взрослого населения страны,” добавил Сарапуу. По его словам следует действовать смело и открыто и пробовать различные решения. ”Призываю все предприятия помочь государству и подумать о том, что сделать для ускорения вакцинации,” заметил Сарапуу.

По словам руководителя рабочей группы по вакцинации от COVID-19 Maрека Сеэра в Эстонии можно вакцинироваться в центрах вакцинации, пунктах вакцинации при больницах, аптеках, соответствующих автобусах, частных медицинских центрах и у многих семейных врачей.

"Вместе с поддержкой частного сектора мы сможет еще расширить возможности для вакцинации населения и дать людям дополнительную мотивацию. Как можно высокий уровень вакцинации населения находится в наших общих интересах и позволит оставить Эстонию открытой,” сказал Сеэр.