Новости Эстонии
22.07.2021, 14:14

Таллиннская скорая помощь уволила 15 сотрудников, отказавшихся вакцинироваться

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Tallinna Kiirabi peahoone avamine ja tutvustus
Tallinna Kiirabi peahoone avamine ja tutvustus
Foto: Ilmar Saabas
Таллиннская скорая помощь уволила 15 сотрудников, отказавшихся вакцинироваться от коронавируса, передает RusERR.

Об этом в интервью "Радио 4", вышедшем в эфир в четверг в рамках передачи "Подробности", рассказал главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас.

"Они получены документы об увольнении. Их трудовые договоры прекращены", — сказал Адлас.

Ранее стало известно, что не желающие вакцинироваться медицинские работники организовали свой профсоюз и обратились к властям Таллинна с призывом уволить самого Рауля Адласа.

Всего в столичной скорой помощи работают около 500 человек.

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