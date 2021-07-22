Правительство обсуждает преимущества для вакцинированных. Кая Каллас: их могут ввести уже в августе

Каллас заявила, что в Эстонии у всех есть возможность вакцинироваться, и пока вакцины эффективны против всех штаммов коронавируса, правительство не будет вводить локдаун для всех.

"Вместо этого у вакцинированных людей будет больше возможностей и свободы. Сегодня правительство обсудит введение системы таких возможностей в течение августа с исключениями для вакцинированных, например, на культурных и развлекательных мероприятиях, спортивных соревнованиях и в других местах", — сказала премьер-министр.

По ее словам, переход пройдет постепенно, чтобы все стороны смогли подготовиться, а желающие — вакцинироваться.

"Это изменение неизбежно, чтобы оставить общество открытым и экономику функционирующей. Вакцинированные люди — гарантия открытой Эстонии", — подчеркнула Каллас.