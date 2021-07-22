Тяжелый год: за время коронакризиса почти каждый второй житель Эстонии испытал стресс на работе

”Исследование показало, что за последний год почти каждый второй житель Эстонии испытал стресс на работе. В основном к стрессу приводят большая рабочая нагрузка, а также иные проблемы со здоровьем, которые выражаются в постоянном чувстве усталости, негативном эмоциональном состоянии и трудностях с концентрацией. 18 % опрошенных и вовсе отметили, что стресс привел к ситуации, когда они избегали общения с клиентами или коллегами”, — такие основные результаты свежего исследования удовлетворенности работой озвучила Тийа Прёэм, директор по маркетингу Seesam.

Основные трудности легли на плечи руководителей



Основные трудности, связанные с реорганизацией работы, легли на руководящих сотрудников предприятий, чья работа предполагает ответственность за многих людей. Так, 76 % руководителей и целых 81 % предпринимателей утверждают, что в течение последнего года испытывали стресс на работе.

Как поясняет председатель Эстонского союза психологов труда и организаций Пиа Педаник, губительные для психического здоровья последствия года коронакризиса отметили и специалисты. Работая психологом в Центре благополучия труда Meeletervis, она ежедневно сталкивается с людьми, которые так или иначе испытали на себе негативное влияние коронакризиса.

”Если мы задумаемся о коллективах, которые в течение последних полутора десятка лет вынуждены были изменить свой распорядок работы, то это ни для кого не было легко. Работодателям приходилось в течение короткого времени принимать некоторые непростые решения: как перестроить работу таким образом, чтобы уберечь здоровье людей? Как в этой ситуации выполнить всю работу своевременно и продуктивно, чтобы и клиенты, и работники остались довольны?” — говорит Педаник.