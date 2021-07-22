Вирусолог Меритс: у нас под угрозой почти 50 000 человек. Скорее всего, дельта-штамм доберется до них

Меритс говорит, что дельта-штамм более чем в два раза заразнее обычного типа коронавируса и почти в полтора раза заразнее британского альфа-штамма. Он более эффективно распространяется среди детей и молодежи — например, в лагере в Пярнумаа заразились 29 детей из 79.

За повышенной смертностью и более тяжелым течением болезни стоит, скорее всего, тот факт, что дельта-штамм эффективнее и быстрее размножается, что приносит организму больший ущерб.

Согласно исследованиям в США, у вакцинированных людей риск умереть от коронавируса в 200 раз ниже, чем у невакцинированных. Если в Великобритании вакцинировано более 90% населения в возрастной группе 55 лет и старше, то в Эстонии еще 32% людей в возрасте 70+ не прошли вакцинацию. При этом 80% смертей инфицированных коронавирусом были как раз в этой возрастной группе.

"Даже если учесть, что часть людей в этой возрастной группе имеет полученный после болезни иммунитет, то у нас все равно остается 50 000, которым угрожает SARS-CoV-2, но которые все еще не имеют иммунной защиты", — говорит вирусолог.

"Проблема заключается в том, что замечательно распространяющийся дельта-штамм, скорее всего, доберется до этих людей — конечно же, не до всех, но до многих, к сожалению", — констатировал Меритс.

Вирусолог подчеркнул, чтобы предотвратить это, нужно действовать: вакцинировать всех, кому сейчас подходят вакцины (возраст 12+).

Вакцина AstraZeneca настолько же эффективна против дельта-штамма, как и против альфа-штамма, отметил Меритс. Однако в случае двухфазных вакцин одной дозы недостаточно для защиты. Единственное исключение — вакцина Moderna, одна доза которой дает защиту в 77%, показало одно исследование.

Что касается тех, кто переболел коронавирусом, то им стоит вакцинироваться хотя бы одной дозой, так как она в десятки раз увеличивает число антител до уровня, равного или даже превышающего число антител после вакцинации двумя дозами. Меритс отмечает, что это дает более эффективную и длительную защиту против нового штамма коронавируса.