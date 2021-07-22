Восхищение от биде и первый допинг-контроль. Обзор соцсетей эстонских олимпийцев

Эстонцы оценили технологии в ванной комнате. "Посмотрите, это же самое лучшее в мире изобретение!" — комментирует Микк-Юри Удам обычное биде.





Гребец Йохан Поолак призывает болеть за него в предварительных заездах, которые начнутся уже сегодня утром:



Велогонщица Яника Лыйв поделилась фотографией после своего первого допинг-контроля на Олимпиаде:

Знаменосец эстонской сборной Дина Эллерман уже тренируется на главной арене. Вскоре ей вместе с лошадью Донной-Анной здесь предстоит выступать:





Каспар Таймсоо рассказывает, что на Олимпийских играх бейджик с именем и персональными данными важнее, чем телефон, паспорт и кошелёк. Без него ты не попадёшь ни в столовую, ни в транспорт, ни в саму деревню. Так же интересным фактом является то, что у каждой страны есть свой значок, который крепится к ленте от бейджика. Этими значками спортсмены разных стран успешно обмениваются и у самых общительных можно наблюдать множество флажков и символов, которые спортсмены уже успели выменять у представителей других стран (а как же карантин и социальная дистанция? - прим. RusDelfi).



Микк-Юри Удам, кроме восхищений о биде, делится в своих соц.сетях лайфхаками о ролях в команде:





"Первый задает ритм, а в середине лодки есть моторный отсек (вспомните трубы Титаника), и сразу за этим отсеком сидит самый симпатичный мужик. Но самое главное — это слаженность и согласованность в действиях всей команды."

Он же рассказывает про распорядок дня гребцов: "Подъем примерно в 7:50 утра. Первым делом сдать тест на ковид (плюнуть в пробирку). Затем 10-минутная медитация, уход за усами и бритье. В 8.15 скромный завтрак — каша, банан и вода. Перед тренировкой на улице предстоит сделать 20 минут упражнений в тренажере для имитации гребли."

Спортсмен делится лайфхаком, как они спасаются от жары под палящим солнцем. В специальные кармашки на спине закладывается лёд и вперед по лодкам!