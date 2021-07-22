Восхищение от биде и первый допинг-контроль. Обзор соцсетей эстонских олимпийцев
Каспар Таймсоо рассказывает, что на Олимпийских играх бейджик с именем и персональными данными важнее, чем телефон, паспорт и кошелёк. Без него ты не попадёшь ни в столовую, ни в транспорт, ни в саму деревню. Так же интересным фактом является то, что у каждой страны есть свой значок, который крепится к ленте от бейджика. Этими значками спортсмены разных стран успешно обмениваются и у самых общительных можно наблюдать множество флажков и символов, которые спортсмены уже успели выменять у представителей других стран (а как же карантин и социальная дистанция? - прим. RusDelfi).
"Первый задает ритм, а в середине лодки есть моторный отсек (вспомните трубы Титаника), и сразу за этим отсеком сидит самый симпатичный мужик. Но самое главное — это слаженность и согласованность в действиях всей команды."
Он же рассказывает про распорядок дня гребцов: "Подъем примерно в 7:50 утра. Первым делом сдать тест на ковид (плюнуть в пробирку). Затем 10-минутная медитация, уход за усами и бритье. В 8.15 скромный завтрак — каша, банан и вода. Перед тренировкой на улице предстоит сделать 20 минут упражнений в тренажере для имитации гребли."
Спортсмен делится лайфхаком, как они спасаются от жары под палящим солнцем. В специальные кармашки на спине закладывается лёд и вперед по лодкам!
Тренировка на воде включает в себя более 1 км дистанции под строгим присмотром тренера. Вейкко Синисало — финский тренер, работает с эстонской командой уже два года и, по словам спортсменов, без него они не были бы сейчас на Олимпийских играх.
Около часа дня спортсмены направляются обедать в огромную двухэтажную столовую в Олимпийской деревне. Выбор продуктов большой: прилавки с безглютеновой пищей, различные блюда японской кухни(суши, японские пельмени, тофу, рис, лапша), азиатская кухня, гриль и блюда со всех стран мира.