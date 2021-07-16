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Олимпиадa-2020
16.07.2021, 18:07
Российский журналист в шоке от условий на Олимпиаде
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Фото: Facebook Василия Конова
Журналист Василий Конов возмущается условиями, в которых он вынужден жить по прибытии в Японию.
Гневный пост он написал в своём Facebook:
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