В ДТП в Харьюмаа погиб водитель легковушки

Сегодня утром после 8 часов в Центр тревоги сообщили, что в деревне Каллавере волости Йыэляхтме столкнулись легковой автомобиль Citroen и грузовик Volvo. В легковушке находились два человека и в грузовике — только водитель.

Спасатели вырезали управлявшего легковым автомобилем 72-летнего мужчину из аварийной машины, и скорая помощь пыталась реанимировать мужчину, но он скончался на месте происшествия. Пассажира Citroen, 41-летнего мужчину, скорая помощь отвезла в больницу для проверки здоровья. Скорая помощь осмотрела управлявшего грузовиком 57-летнего мужчину, и в госпитализации он не нуждался. У обоих водителей были водительские права соответствующей категории.

По первоначальным данным, легковой автомобиль мог отклониться на встречную полосу. Что именно привело к этому трагическому ДТП, выяснится в ходе начатого делопроизводства.