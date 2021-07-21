Яна Тоом о климатическом пакете ЕС: Еврокомиссия заходит из-за угла на кривой козе

Речь о пакете под названием Fit For 55, который Еврокомиссия представила в среду; среди прочего Брюссель ставит две цели — уменьшить выбросы СО2 на 55% по сравнению с уровнем 1990 года к 2030 году и свести их к нулю к 2050 году.

”Это очень свежий и объемный документ, и, наверное, в Эстонии еще нет эксперта, который был бы с ним знаком от корки до корки, — сказала Яна Тоом. — Начать нужно с того, верим ли мы в изменение климата. Аномальная жара у нас, жуткие потопы в Германии и в Бельгии — ясно, что климат меняется. Можно спорить, почему это происходит, но климат меняется точно. Что касается климатического пакета, это документ, с которым Комиссия выходит на долгие переговоры — директивы будут обсуждаться в Европарламенте, в национальных парламентах, в Совете ЕС. Мы постараемся сделать всё быстро, потому что медлить нельзя, но год или два процесс займет. Когда выходят с такими предложениями, в них есть пространство для маневра — как на египетском рынке: если тебе говорят, что что-то стоит сто долларов, в итоге ты эту вещь купишь за двадцать. Так что это не догма, цифры могут измениться. Взять, например, предложение лишить любых налоговых льгот фоссильное топливо: ясно, что Польша, в которой угольная промышленность — огромная часть экономики, будет блокировать это предложение в Совете ЕС. Подводных камней тут куда больше, чем надводных”.

Тоом утверждает, что в нынешнем виде пакет явно реализован не будет, но вообще он нужен: ”Дело и в экологии, и в будущем наших детей и внуков, и в том, например, что когда из-за глобального потепления в некоторых местах не станет воды и еды, люди оттуда побегут — и они побегут сюда, и Европа получит очередную волну мигрантов. Проблема тут комплексная. Но, с другой стороны, если примерить положения нынешнего пакета к людям, скажем, в Ида-Вирумаа, становится, мягко говоря, невесело”.