В Таллинне открылась крупнейшая в регионе газовая заправочная станция

”Переход на газовые автобусы и строительство необходимой инфраструктуры является важным шагом в развитии экологичного общественного транспорта как для Таллинна, так и для Эстонии в целом. Дизельные автобусы, которые мы заменим газовыми автобусами и использование экологичного топлива поддерживает цель Таллинна стать зеленой столицей. К 2025 году Таллинн и городское предприятие TLT намерены полностью отказаться от дизельного топлива в общественном транспорте. Помимо экологического аспекта, обновление автобусного парка поможет значительно сократить текущие расходы по ремонту и обслуживанию техники”, — заявил вице-мэр Таллинна Андрей Новиков.

По словам председателя правления TLT Дениса Бородича, заправочная станция на Петербургском шоссе является новым витком развития транспортного сектора Эстонии. ”Современным автобусный терминал и заправочная станция, являющаяся крупнейшей и самой мощной в нашем регионе, это важный этап в развитии общественного транспорта. Переход на газовые автобусы сделало Таллиннский городской транспорт крупнейшим потребителем газа в транспортного секторе Эстонии. Сегодня на улицах города уже курсирует 200 газовых автобусов, в следующем году прибудет еще 150 автобусов. Важно отметить, что, когда все 350 газовых автобусов выйдут на линии, они будут потреблять примерно 200 ГВт-ч сжатого газа в год. Таким образом переход общественного транспорта на газ является крупнейшим экологическим обновлением в общественном транспорте — увеличившийся спрос даст производителям четкий сигнал для наращивания своих мощностей, что в свою очередь создаст конкуренцию на рынке и эко-топливо станет доступней”, — сказал Бородич.