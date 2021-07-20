В Таллинне открылась крупнейшая в регионе газовая заправочная станция(2)
”Переход на газовые автобусы и строительство необходимой инфраструктуры является важным шагом в развитии экологичного общественного транспорта как для Таллинна, так и для Эстонии в целом. Дизельные автобусы, которые мы заменим газовыми автобусами и использование экологичного топлива поддерживает цель Таллинна стать зеленой столицей. К 2025 году Таллинн и городское предприятие TLT намерены полностью отказаться от дизельного топлива в общественном транспорте. Помимо экологического аспекта, обновление автобусного парка поможет значительно сократить текущие расходы по ремонту и обслуживанию техники”, — заявил вице-мэр Таллинна Андрей Новиков.
По словам председателя правления TLT Дениса Бородича, заправочная станция на Петербургском шоссе является новым витком развития транспортного сектора Эстонии. ”Современным автобусный терминал и заправочная станция, являющаяся крупнейшей и самой мощной в нашем регионе, это важный этап в развитии общественного транспорта. Переход на газовые автобусы сделало Таллиннский городской транспорт крупнейшим потребителем газа в транспортного секторе Эстонии. Сегодня на улицах города уже курсирует 200 газовых автобусов, в следующем году прибудет еще 150 автобусов. Важно отметить, что, когда все 350 газовых автобусов выйдут на линии, они будут потреблять примерно 200 ГВт-ч сжатого газа в год. Таким образом переход общественного транспорта на газ является крупнейшим экологическим обновлением в общественном транспорте — увеличившийся спрос даст производителям четкий сигнал для наращивания своих мощностей, что в свою очередь создаст конкуренцию на рынке и эко-топливо станет доступней”, — сказал Бородич.
Крупнейшую газовую заправочную станцию на Петербургском шоссе построила по итогам конкурс TLT на поставку газа фирма Bioforce Infra OÜ в сотрудничестве со строительной фирмой Verston. Председатель правления Bioforce Infra OÜ Хенри Ульяс отметил, что на заправочной станции установлены 120 колонок с медленной заправкой и 2 колонки для быстрой заправки газовых автобусов. ”Если в зоне медленной заправки можно одновременно заправить до 120 автобусов за 4 часа, то процесс заправки автобуса сжатым газом при быстрой заправке занимает всего 6–8 минут. Поскольку подавляющее большинство столичного общественного транспорта будет заправляться в ночное время, когда нет регулярных рейсов, заправочная станция покроет потребности всех 200 автобусов”, — сказал Ульяс, добавив, что в то же время они строят новую заправочную станцию на Кадака теэ, где уже в ближайший месяц будут установлены 200 медленных колонок и 3 быстрых.
Ульяс добавил также, что за последние три года производство биометана в Эстонии выросло в три раза. ”Если сегодня в Эстонии существует 5 производителей биометана, то в ближайшие годы на рынке появится как минимум три завода по производству биометана, так как спрос на экологичный эстонский биометан растет. Например, Bioforce OÜ строит для Aravete современную станцию по производству биометана. Новая станция будет ежегодно производить примерно 35 ГВт-ч зеленого газа. Общая стоимость инвестиции составляет 4 миллиона евро, и новую станцию планируется запустить в феврале следующего года”, — сказал Ульяс.
Число газовых автобусов в Таллинне выросло до 200
На открытие крупнейшей газовой заправочной станции предприятие TLT также представила новые газовые автобусы, которые вышли на линии в июле.
Новая партия газовых автобусов включает 75 автобусов Urbino 12 и 25 автобусов-гармошек Urbino 18. Все автобусы оснащены мотором мощностью в 235 kW, который приспособлен для работы на сжатом газе. Также автобусы получили обновленный внешний вид и техническое оснащение: просторный пассажирский салон оснащен кондиционером, разъемами USB для зарядки мобильных телефонов, камерами, которые обеспечивают безопасность пассажирам и увеличивают обзор водителю. Автобусы, с автоматической системой счета пассажиров, вмещают в себя до 80 пассажиров Urbino 12 и Urbino 18 до 140 пассажиров.
Главное отличие новых автобусов — закрытая кабина водителя, которая обеспечивает безопасность водителю и делает кабину более эргономичной. Рабочая панель оснащена противопожарным сигналом, датчиками дождя и тумана, которые позволяют безопасно управлять автобусом при любых погодных условиях.
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