20.07.2021, 17:15
ФОТО | В Нымме загорелся жилой дом(2)
Foto: Päästeamet
Во вторник в 15:16 спасатели получили вызов на Паплите пуйестеэ в Таллинне, где горел жилой дом.
Когда спасатели прибыли на место, жители уже вышли из дома и работы по тушению были начаты. Согласно первоначальным данным, возгорание могло произойти из-за затопленной печи в котельной.
Пожар был потушен к 16:03, спасатели проветривают помещения.
В здании зарегистрировано предприятие, которое продает отопительные материалы: гранулы и другие подобные товары.