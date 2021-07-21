Министерство финансов: 10 причин, чтобы забрать заявление о выходе из второй пенсионной ступени

4. Снимая деньги, вы сразу же теряете 20 процентов своих сбережений. Если вы еще не имеете права выйти на пенсию II ступени, но решили снять свои деньги, вам придется заплатить с этой суммы 20 процентов подоходного налога. Если бы вы начали использовать эти деньги в пенсионном возрасте II ступени, подоходный налог составил бы 10 процентов, а пожизненная или долгосрочная пенсия вообще не облагаются налогом.

3. За счет средств, накопленных во II ступени, вы планировали уменьшить свой жилищный кредит. Этот шаг может быть необходимым и разумным. Однако, скорее всего, ставка процента по вашему кредиту на самом деле ниже доходности, которую вы получили бы во II ступени. Направляя деньги из II ступени на нечто другое, чем свой будущий доход, учтите, что в этом случае пенсия уменьшится не только на снятую сумму из II ступени; за то время, когда вы собирали деньги во II ступени, несколько уменьшились и ваши права I ступени. Как различные ступени влияют на размер вашей пенсии, можно рассчитать с помощью калькулятора на странице Департамента социального страхования pensioniplaan.ee или воспользоваться другими пенсионными калькуляторами, которые можно найти в Интернете.

2. Вы планировали конкретную крупную покупку. Вы можете вынуть деньги из II ступени по любой причине, но не забывайте, что в таком случае вы не сможете вести накопление в этой пенсионной ступени в течение следующих 10 лет. Поэтому задумайтесь, стоят ли того расходы, которые вы хотели совершить, или разумнее немного отложить покупку, чтобы накопить на нее деньги и не отказываться от своей пенсии?

1. Вы приняли решение немного поспешно; на самом деле деньги, накопленные во второй ступени, вам сейчас не нужны. В действительности у вас нет необходимости забирать деньги прямо сейчас. Вы можете отозвать свое заявление и продолжить пенсионное накопление, а потом, если вам действительно понадобятся деньги, вы сможете просто подать заявление снова. Если вы не заберете заявление, вы получите выплату из II ступени, но не сможете вернуться во II ступень в течение следующих 10 лет.

Если вы подали такое заявление, до конца июля при желании его можно отозвать. Почему стоит задуматься, не забрать ли свое заявление, пишет советник отдела политики страхования Керту Федотов в блоге Министерства финансов.

5. Вы решили снять деньги, чтобы начать инвестировать их самостоятельно. Это, безусловно, вариант, но вернитесь к пунктам 2 и 4. Кроме того, знайте, что с сентября вы сможете инвестировать свои пенсионные средства внутри II ступени — посредством пенсионного инвестиционного счета. На пенсионный инвестиционный счет можно как направить новые взносы, так и перевести уже накопленные деньги. При этом не придется платить подоходный налог и прерывать накопление во II ступени. Если вы обнаружите, что самостоятельное инвестирование все же не для вас, вы всегда сможете перевести свои деньги обратно в фонды II ступени.

6. Вы подали заявление, но в ближайшие несколько лет вы достигнете пенсионного возраста II ступени — 60 лет. Пока вы не имеете права выйти на пенсию II ступени, но при выходе из системы возрастных ограничений для снятия денег нет. Если у вас сейчас нет насущной необходимости в деньгах из II ступени, возможно, не стоит забирать их сейчас, а подождать несколько лет, чтобы получить свои деньги уже в пенсионном возрасте на гораздо более выгодных с точки зрения подоходного налога условиях. См. также пункт 4. Также нет смысла забирать деньги на всякий случай, вдруг со мной что-нибудь случиться и эти деньги пропадут. По этому поводу не cтоит беспокоиться, поскольку имущество II ступени передается по наследству.

7. Вы не хотите больше копить деньги во II ступени, но на самом деле не планируете тратить свои накопления прямо сейчас. В этом случае у вас нет необходимости выводить свои деньги из II ступени сегодня, вместо этого вы можете воспользоваться возможностью приостановить свои взносы. Правда, тогда вы сможете вернуться к накоплению только через 10 лет, но до тех пор, пока вы не заберете деньги, вам не придется платить с них 20-процентный налог, и деньги будут продолжать поступать на ваш пенсионный счет. Однако, если вам понадобится вывести деньги позже, вы сможете сделать это в любое время.