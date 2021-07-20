ВИДЕО | Машина скорой помощи совершила опасный обгон грузовика, который чуть было не стал причиной ДТП

Так как скорая помощь Karell Kiirabi не ехала на вызов с мигалками, то движущийся по встречной полосе водитель предполагал, что у него есть право продолжать движение. Чтобы избежать столкновения, ему все же пришлось съехать с проезжей части.

Член правления Karell Kiirabi Ынне Бартошевич не объяснила причины опасного маневра, но выразила сожаление, что произошла такая ситуация.

Она заверила, что будет проведено тщательное внутреннее расследование, чтобы выяснить все детали инцидента. "Karell Kiirabi AS очень серьезно относится к требованиям безопасности", — добавила она.

Karell Kiirabi в этом году два раза проводила для техников скорой помощи обучение на тему безопасного движения.