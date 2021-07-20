Лучший российский раллийный гонщик: я вырос на дорогах Эстонии(1)
- Вы выступали не в самом топовом классе, однако сумели занять высокое 8-е место в общем зачете. В чем залог вашего успеха? Удача? Действия команды? Подготовка?
Я думаю, здесь работает очень много факторов: конечно же, мой опыт на дорогах Эстонии. Я много лет выступал здесь на соревнованиях, и в 2014 году был чемпионом Эстонии по ралли, соответственно мой стиль пилотирования очень подходит для этих дорог. И я по сути вырос на этих дорогах, поэтому моя скорость определяется этим обстоятельством в первую очередь. Конечно же важным фактором является хорошая подготовка к данному этапу. Я хорошо изучил информацию за прошлые годы, дороги и особенности хода соревнования. У нас так же была отличная машина и очень хороший опытный штурман — комбинация всего идеально создала возможность бороться за победу.
Насколько хорошо вы знали трассу именно нынешнего ”Ралли Эстонии”? Доводилось ли вам тут тренироваться?
Были, конечно, новые участки, где-то 50% трассы были мне неизвестны, и я впервые ехал по этим дорогам, а другая половина была известна из прошлого опыта
- Во время гонки вы перевернулись, но ничего серьезного не произошло, и вы закончили гонку. Что именно случилось, и насколько серьезной была ситуация? Судя по фотографиям, машина достаточно пострадала, а что насчет вас?
Мы пытались показать хорошее время, но дорога была очень сильно разрыта, поскольку по ней уже проехали до этого ни один раз и это было второе прохождение канала. Местами были очень глубокие колеи, и в одной из них машина уперлась и опрокинулась — для меня это было полной неожиданностью. Нам очень повезло что мы снова встали на колеса, и что они у нас не отвалились. Мы, конечно, немного погнули подвеску и поэтому не могли ехать с той же скоростью. У нас также был прокол колеса, но, к счастью, мы не только финишировали, а даже не потеряли свое зачетное место. Этим эпизодом я гордится не могу, но это случилось и, к счастью, без потерь. Мы далеко не первый раз переворачиваемся, в автоспорте это частая практика. На самом деле, уровень безопасности очень высок, машины защищены, a дорогостоящая экипировка предотвращает многочисленные травмы. Единственным неудобством было то, что огромное количество песка попало в машину и достаточно проблематично было продолжать гонку с разбитым стеклом.
- Как вам организация ралли в Эстонии? Отличается ли от других европейских и российских ралли?
Эстония - очень маленькая, но гордая страна. В стране воспитали чемпиона мира и уделяется большое внимание раллийному спорту. Организаторы турнира — это команда очень высокого уровня, и они подготовили очень хороший этап, где проработали все до мельчайших деталей. Бейджи в отдельных коробочках, очень много знаков, постеров, баннеров и сопроводительной документации — все продумано, спланировано, огромное количество маршалов. Масштаб данного мероприятия, пожалуй, мог бы только сравниться с чемпионатом ”солнечной галактики”, поэтому хочется выразить огромную благодарность организаторам. Сравнить могу лишь с этапами в Финляндии и Швеции, но там люди делают эти гонки многие десятилетия, и опыт и традиции другие, но эстонцы совсем не уступают. В Эстонии очень добродушная атмосфера, где я чувствую себя очень комфортно. Мне все знакомо и все близко и я в принципе этот этап могу назвать ”домашним”
- Эстония — достаточно маленькая страна, однако ралли — тут один из главных видов спорта. Насколько сейчас популярны гонки в целом и ралли в частности в России? Почему мы видим относительно немного российских гонщиков на мировом уровне — в отличие от ралли-рейдов, например?
Чем меньше страна, тем более внимательно люди относятся к отдельным своим представителям. В Финляндии, например, население тоже относительно небольшое, и у них много чемпионов мира, и там в целом люди хорошо знакомы с автоспортом, a с ралли в частности, потому что они следят за своими героями. В Эстонии та же история. В России, если брать по населению, то наверно, такое же количество знает и следит за ралли как в Эстонии, то есть в процентах мы проигрываем. Но это сравнивать очень сложно. Конечно, хотелось бы большего, но сейчас ситуация улучшается и происходят интересные гонки, c достаточно солидной конкуренцией, несмотря на тяжелые условия. У нас два чемпиона Европы на сегодня, а чтобы было 10-15 победителей, нужны государственная поддержка автоспорта, как во Франции и Финляндии, где молодым спортсменам помогают. Устраивают молодым ребятам отбор, где у них появляются наставники, спонсоры, и там уже за пару лет появляются новые спортсмены-победители. Чтоб у нас пробиться наверх, нужно либо иметь много средств, либо безумную удачу. Bот, например, мне повезло.
- В чем?
Я безумно благодарен всем, кто мне помог, и именно, многочисленная поддержка людей, любящих автоспорт, позволила нам дойти до того, где мы сейчас есть. Когда я начинал заниматься, а я начал очень поздно — в 25 лет, то первые гонки я проводил за собственные деньги, и я и представить не мог, что когда-то мы будем выигрывать этапы чемпионата мира –это что-то особенное.
- Как попасть в зачет WRC? Вы выигрывали чемпионат Европы, но это не стало трамплином в одну из топовых раллийных команд. Почему?
Нужно иметь программу, бюджет и молодого пилота, который готов работать. Не просто быть талантливым, а именно хотеть работать, не ограниченный бюджет на тренировки, но и это еще не гарантирует попадание. Много тренироваться! Ну, дальше выезжать на международные соревнования, показывать скорость и встречаться с потенциальными спонсорами командами, и пробиваться потихоньку наверх в автоспорте. Там дальше если будет многообещающий старт, то это может вылиться в работу с заводской командой. Сейчас практически невозможно просто взять и попасть с улицы, потому что это просчитанные программы и очень талантливые люди.
- Что можете посоветовать молодым ребятам, которые хотят заняться раллийным спортом?
Главное, чтоб был задор и энергия. Очень важно делать то, что можете, с теми ресурсами, которые у вас есть. Если у есть вас есть "Жигули" и желание поехать на гонку — поезжайте, тренируйтесь! Но очень важно собирать информацию, изучать и получать удовольствие от процесса. Помните, что практически все можно начать на голом энтузиазме, и если вы готовы, то полный вперед!