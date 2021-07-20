Лучший российский раллийный гонщик: я вырос на дорогах Эстонии

- Вы выступали не в самом топовом классе, однако сумели занять высокое 8-е место в общем зачете. В чем залог вашего успеха? Удача? Действия команды? Подготовка?

Я думаю, здесь работает очень много факторов: конечно же, мой опыт на дорогах Эстонии. Я много лет выступал здесь на соревнованиях, и в 2014 году был чемпионом Эстонии по ралли, соответственно мой стиль пилотирования очень подходит для этих дорог. И я по сути вырос на этих дорогах, поэтому моя скорость определяется этим обстоятельством в первую очередь. Конечно же важным фактором является хорошая подготовка к данному этапу. Я хорошо изучил информацию за прошлые годы, дороги и особенности хода соревнования. У нас так же была отличная машина и очень хороший опытный штурман — комбинация всего идеально создала возможность бороться за победу.

Насколько хорошо вы знали трассу именно нынешнего ”Ралли Эстонии”? Доводилось ли вам тут тренироваться?

Были, конечно, новые участки, где-то 50% трассы были мне неизвестны, и я впервые ехал по этим дорогам, а другая половина была известна из прошлого опыта

- Во время гонки вы перевернулись, но ничего серьезного не произошло, и вы закончили гонку. Что именно случилось, и насколько серьезной была ситуация? Судя по фотографиям, машина достаточно пострадала, а что насчет вас?