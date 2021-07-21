Вакцинационные пункты несут убытки и просят у Больничной кассы больше денег

В государственной системе вакцинации есть одна проблема, которую можно описать одним словом — деньги. Больничная касса оплачивает инъекции вакцины, посылая за каждую инъекцию определенную сумму. Если укол был сделан у семейного врача или в больнице, то за это проводящей вакцинацию стороне платят 5,3 евро, а если для вакцинации было открыто отдельное место — то 7,3 евро за инъекцию.

Такая система работала отлично, когда интерес людей к вакцинации был выше. После Ивановой ночи темп вакцинации замедлился: все желающие получили вакцину, летом люди думают об отдыхе, их чувство опасности снизилось, признаки наступления третьей волны пока не заметны.

Когда вакцинация проходила последовательно с 9 до 17, то это покрывало расходы оказывающей услугу стороны, а теперь людей приходит все меньше, поэтому поступает меньше денег от Больничной кассы и пункты вакцинации могут оказаться в минусе.

Председатель Эстонской ассоциации частных медицинских учреждений и глава Medicum Тынис Аллик говорит, что от вакцинации особой прибыли нет, а окупаемость сейчас гарантирует 100% заполняемость. Что будет при 90% заполняемости — пока неизвестно. Поэтому частные медицинские учреждения хотят, чтобы была установлена плата за место.

Больничная касса сообщила, что начнет доплачивать бонусы к установленным сейчас суммам за инъекции: с июля по конец сентября будет дополнительно выплачиваться по 50 евро за каждые 20 сделанных инъекций. Кроме того семейные врачи будут получать определенную премию, когда в их списке процент вакцинированных дойдет до определенного уровня.

Остальные проводящие вакцинацию учреждения будет получать дополнительно по 2,2 евро за каждую инъекцию, которая делается в их уезде после достижения охвата в 70%. В Ида-Вирумаа дополнительную плату будут получать уже после охвата в 60%.