Enefit Green приняла в первой половине года важное инвестиционное решение

Подводя итоги полугодия, член правления Enefit Green Иннар Каасик отмечает, что строительство новой ветряной электростанции в Литве стало еще одним шагом по увеличению производства электроэнергии из возобновляемых источников. ”Enefit Green каждый день работает над тем, чтобы в будущем обеспечить всем нам достаточно возобновляемой электроэнергии. Ежедневное увеличение использования зеленой электроэнергии, например, в транспорте, жилом секторе или сельском хозяйстве, — это самый простой способ сократить выбросы CO2. Это также долгосрочное решение, позволяющее избежать высоких цен на электроэнергию”, — прокомментировал Каасик.

Enefit Green постепенно развивает проекты в области возобновляемой энергии на всех домашних рынках — в Финляндии, странах Балтии и Польше. ”Литва является для нас стратегически важным рынком для увеличения производства ветряной энергии. Литовские ветропарки уже сейчас производят почти половину объема ветряной энергии Enefit Green. Помимо строительства ветропарка ”Шилале II”, мы строим в Литве еще два новых ветропарка”, — отметил Каасик.

Подводя итоги полугодия, Enefit Green может поделиться и хорошими новостями из Эстонии. Компания завершила приобретение проекта развития ветропарка Пуртсе в Ида-Вирумаа. Enefit Green планирует завершить строительство ветропарка к 2023 году.

За первое полугодие компания Enefit Green произвела в общей сложности 557 гигаватт-часов возобновляемой электроэнергии, что на четверть меньше, чем годом ранее. Большая часть возобновляемой электроэнергии, то есть 450 гигаватт-часов, была произведена ветропарками Enefit Green в Эстонии и Литве.

Для сравнения, произведенных за шесть месяцев 557 гигаватт-часов достаточно для покрытия годовой потребности около 169 000 домов со средним уровнем потребления.

На производственные результаты Enefit Green за полугодие повлияли погодные условия. Первые месяцы года были морозными и безветренными, а первая половина лета — тропически жаркой.