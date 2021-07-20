В Таллинне попала под машину пьяная женщина. Она переходила дорогу в неположенном месте

Инцидент произошел в 14:15 на улице Вялья, где 58-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения пересекала дорогу в не предназначенном для этого месте и была сбита автомобилем Honda CR-V, которым управлял 47-летний мужчина. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.