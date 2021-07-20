20.07.2021, 07:10
В Таллинне попала под машину пьяная женщина. Она переходила дорогу в неположенном месте(9)
Foto: Tanel Meos
В Таллинне в районе Кристийне в понедельник доставили в больницу женщину, которую сбила машина, когда она переходила дорогу в неположенном месте.
Инцидент произошел в 14:15 на улице Вялья, где 58-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения пересекала дорогу в не предназначенном для этого месте и была сбита автомобилем Honda CR-V, которым управлял 47-летний мужчина. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.