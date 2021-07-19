19.07.2021, 17:27
ФОТО | Автомобиль с эстонскими номерами разбил полкузова в центре Хельсинки(2)
Foto: Erakogu., Ekspress Meedia.
Вечером в субботу в столице Финляндии произошла авария, в которой пострадал эстонец.
“Зарегистрированный в Эстонии автомобиль съехал с дороги в Хельсинки. Повреждения получил лишь один человек — тот, кто был за рулем”, — сказали Delfi в финском отделении полиции.
Полиция не уточняет пол, возраст и другие личные данные участника аварии. Пострадавшего доставили в больницу, серьезных травм он не получил.