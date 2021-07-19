Центристы обсуждают, останется ли оскандалившаяся Майлис Репс главой фракции партии

Когда Майлис Репс еще занимала должность министра образования и науки, то она отметила свой 45-летний день рождения с однопартийцами в элитном ресторане Mon Repos в Кадриорге. Счет же оплатило Министерство науки и образования.

Председатель Центристской партии и спикер Рийгикогу Юри Ратас подтвердил Delfi, что читал статью Õhtuleht об этом.

По его словам, сейчас данная тема обсуждается с однопартийцами, а результат обсуждений позже донесут до общественности.

Ратас также не стал отвечать, останется ли Репс на посту главы Центристской фракции в Рийгикогу: "Сейчас мы это обсуждаем. Поэтому сообщим, когда обсудим".

Delfi пока еще нет удалось получить комментарий от самой Репс.