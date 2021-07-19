Власти Таллинна отказываются показывать горожанам чертежи проекта велодорожек

В столице запустили проект, предусматривающий быстрое создание комфортной среды для велосипедистов. В некоторых местах проводится реорганизация, например, наносится дополнительная разметка и понижаются бордюры.

Таллиннец Карл захотел посмотреть на чертежи проекта и узнать, как изменится городское пространство. Его запрос власти не удовлетворили. Для мужчины такая реакция не была неожиданной.

"Я на самом деле не удивился такому ответу. Велосипедисты уже пытались получить от города хоть какую-то информацию относительно осуществляемых работ, но безуспешно. Получается, что город не заинтересован в создании наилучшего результата для общественности, а пытается действовать втайне", — сказал Карл.

По словам вице-мэра Таллинна Андрея Новикова, одна из причин отказа показать чертежи — постоянные поправки в них: "Выявляются нюансы, которые не были учтены на основании имеющейся карты, и приходится вносить изменения".

На запрос таллиннца отрицательно ответил заместитель начальника Таллиннского транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа. С окончательным решением велодорожек можно будет ознакомиться на месте, то есть на созданных велодорожках, заявил чиновник.

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