WRC
19.07.2021, 10:18

Участник "Ралли Эстонии" получил штраф в 2500 евро за превышение скорости

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Kristofer Seema
Thierry Neuville
Thierry Neuville
Foto: Margus Pahv
Бронзовый призер "Ралли Эстонии" бельгиец Тьерри Нойвилль получил огромный штраф за превышение скорости.

Скорость гонщика команды Hyundai достигала 190 км/ч на отрезке трассы, где допустимая скорость была всего 90 км/ч.

FIA решила оштрафовать бельгийца на сумму 2500 евро. Если в этом сезоне Тьерри превысит на 30% установленную скорость, то ему придется пропустить один этап чемпионата WRC.

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