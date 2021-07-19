Когда исчезнут дизельные автомобили? Эксперт рассказывает, как мы все могли бы сэкономить на топливе

– Да, действительно, сейчас есть такая проблема. Но в скором будущем мест для зарядки электрических авто будет в разы больше, а сама зарядка будет занимать в разы меньше времени. Если сейчас, например, чтобы зарядить машинку Elmo (400V), нужно 2–3–4 часа, то скоро, благодаря нашим новейшим станциям, достаточно будет 5 минут, чтобы зарядить Porcshe Taycan, чтобы он смог проехать 100 км. Для других машин достаточно будет и 3 минут, чтобы получить энергию на 100 км.

– Допустим, некий Петр задумывается о покупке электромобиля, но его останавливает ряд причин. Одна из которых — очень мало мест, где можно его зарядить.

– На данный момент они обходятся в среднем на 10 000 евро дороже (включая как разницу в цене при покупке, так и разницу в цене при обслуживании). И чтобы они окупились, нужно время. Но трансформация в головах людей уже началась, и очень многие выбирают не бензин или дизель, а биометан, электричество, газ. Люди все больше задумываются о том, чтобы по возможности не вредить окружающей среде.

– Почему же тогда все не пересядут в ближайшее время на электромобили, если это так выгодно?

– Ну смотрите, уже сейчас в некоторых семьях — два автомобиля, причем один из них — с электродвигателем. На нем можно ездить по городу, а если нужно путешествие на более длительное расстояние, то берут второй автомобиль. И популярность электромобилей объясняется просто: они хоть сегодня и стоят дороже, но не надо тратиться на топливо. К примеру, один из моих коллег привел такие цифры: он тратит на топливо примерно 2500 евро в год, и в то же время у него есть электромобиль, и его зарядка обходится в 250 евро в год. То есть в 10 раз меньше! При этом он заряжает дома.

Цены на топливо уже сейчас заставляют глаза лезть на лоб, а еще и специалисты заявляют, что этим летом стоимость горючего вообще побьет рекорд. В этом свете желание сэкономить может заставить людей искать альтернативные возможности, пишет "МК Эстония" .

– Но это будет платно?

– Да. При этом — быстро. На одном зарядном устройстве можно будет одновременно заряжать до пяти машин. А те, кто хочет сэкономить, могут купить умное зарядное устройство домой. Конечно, не в квартиру, но если у вас есть дом или дача, то можно установить это устройство там, и дальше платить только за электричество. Причем умные устройства нового поколения будут сами отслеживать, когда электричество дешевле, и заряжать автомобиль именно в это время. А в часы пик — не будут, чтобы вы не переплачивали за электричество.

– И сколько стоят такие умные устройства?

– Если для домашнего потребления, то в пределах от 700 до 1000 евро. Можно заказать также такое устройство на товарищество, и тогда жители с электромобилями смогут их заряжать прямо возле дома. Некоторые фирмы тоже заказывают такие устройства, поскольку это их осознанное решение — двигаться в сторону более зеленого поведения и не вредить окружающей среде выбросами СО2. Например, недавно мы заключили контракт с фирмой DPD и установили для их грузовиков, на которых курьеры развозят посылки, тоже такие устройства.

Также известно, что с 2025 года на всех парковках всех новых зданий должны быть такие устройства. Так что потихоньку Эстония движется в сторону большего удобства для владельцев электромобилей.

Что будет с дизелем?

– Многие сейчас говорят, что в этом свете дизельные автомобили скоро исчезнут. И некоторые заводы уже перестали выпускать машины с дизельным двигателем. Что делать тем, кто недавно купил дизельную машину или планирует это делать?