Майлис Репс отметила день рождения с однопартийцами в фешенебельном ресторане. Счет оплатило министерство

Днем поздравляли министра и накрывали стол за счет налогоплательщиков в министерстве, вечером праздник перенесся в Кадриорг в Mon Repos . Туда Репс пригласила однопартийцев из фракции Рийгикогу и правления Центристской партии.

Очевидно, министерству пришлось выложить за праздничное застолье четырехзначную сумму. И поскольку речь шла о частном дне рождения, теперь он под пристальным вниманием бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции, подозревающего Майлис Репс в присвоении.