Страны ОПЕК+ достигли компромисса по квотам добычи нефти

Компромисс и ближайшее будущее для рынка



Еще две недели назад, на встрече 1 июля, министры стран Венского соглашения не могли договориться о том, чтобы ослабить производственные ограничения на период до конца этого года. Решение о том, чтобы с августа нарастить добычу на 0,4 млн б/с ежемесячно, оказалось заблокированным из-за разногласий между Саудовской Аравией и ОАЭ.

Как уже сообщалось ранее, Эр-Рияд не хотел удовлетворять просьбу Эмиратов скорректировать базовые уровни добычи в соглашении, от которых определяются квоты по добыче. После того как официальные переговоры зашли в тупик, министры продолжили консультации в неформальном режиме, которые продлились две недели. И в воскресенье их результаты превзошли все ожидания.

Как оказалось, нефтепроизводители смогли найти компромисс не только для ОАЭ, которые просили повысить их базовый уровень добычи в соглашении, но также удовлетворить аналогичные просьбы и других стран. Теперь с мая 2022 года базовый уровень добычи в соглашении для России и Саудовской Аравии будет повышен с 11 до 11,5 млн б/с, для ОАЭ — с 3,17 до 3,5 млн б/с, для Ирака — с 4,65 до 4,8 млн б/с, а для Кувейта — с 2,8 до 2,96 млн б/с. Само соглашение и вовсе продлевается после апреля до конца 2022 года.

Ближайшее будущее для рынка нефти также разъяснилось. Теперь план совместного регулирования добычи предусматривает ее рост и после окончания 2021 года. Как сообщалось в финальном коммюнике, страны соглашения намерены полностью восстановить добычу нефти на докризисном уровне к сентябрю 2022 года. Иными словами, за предстоящие 12 месяцев они вернут на рынок 5,8 млн б/с плавными темпами.

Для России, крупнейшего участника сделки ОПЕК+, это означает рост добычи на 100 тыс. б/с с августа, говорил в интервью телеканалу "Россия-24" вице-премьер РФ Александр Новак. "Это большой объем, который позволит нам нарастить [добычу] дополнительно в течение этого и следующего года на порядка 21 млн тонн", — сказал он.