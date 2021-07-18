В Эстонии предложили подчеркнуть в законе опасность перегрузок на работе

С учетом результатов исследования несчастных случаев на производстве инспекция считает крайне важным, чтобы работодатели и работники сами уделяли внимание влиянию и последствиям переработок на здоровье человека, сообщили в воскресенье радионовости ERR.

Так, в Трудовую инспекцию неоднократно обращались из транспортного сектора с жалобами на то, что, поскольку, согласно действующему закону, у работодателя отсутствует непосредственная оправданная заинтересованность в запрашивании данных о работе на другого работодателя (например, постоянном оказании в нерабочее время услуг таксоизвоза через платформы Bolt), водители приходят на смену чрезмерно уставшими, что напрямую угрожает их жизни и здоровью.

В других секторах экономики также фиксируют случаи, когда у переутомившегося человека, приступившего к работе, ухудшается самочувствие, что может быть вызвано именно постоянной переработкой.