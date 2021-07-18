18.07.2021, 12:56
Мужчина вызвал полицию из-за Rally Estonia(10)
Foto: Margus Pahv
Сегодня утром около 9 часов полицию получила сообщение от раздраженного 41-летнего мужчины.
Звонивший сказал, что он не может спать, поскольку поблизости от его участка носятся машины. Мужчина, который не знал, что на этих выходных проходит ралли, хотел, чтобы для разрешения ситуации прибыл патруль.
"Мы дружелюбно объяснили ему, что Rally Estonia — это давно запланированное и согласованное мероприятие", — пишет полиция в Twitter-