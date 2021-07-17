5 советов по беспроблемному декларированию почтового отправления

В среде Omniva стоит зарегистрироваться еще до прибытия посылки Мяги также настоятельно рекомендует людям зарегистрироваться в качестве клиента в среде minu.omniva.ee заранее. ”Во-первых, это ускоряет процесс декларирования отправления после его прибытия. Во-вторых, это помогает Omniva определить правильный адрес клиента, если он не указан в данных о доставке”, — добавила Мяги.

”Если клиент сам декларирует отправление на сайте Налогово-таможенного департамента, очень важно, чтобы он ввел правильный штрихкод отправления, или номер отслеживания (tracking number), который в среде Налогово-таможенного департамента называется ”Номер транспортного документа” (Transpordidokumendi number). Только в этом случае Omniva автоматически получит информацию от Налогово-таможенного департамента о том, что отправление высвобождено, и направит его на доставку, — пояснила Марита Мяги, глава международного сегмента Omniva. — Если штрихкод отправления не совпадает в декларации, сделанной в Налогово-таможенном департаменте, и в системе логистической компании, то поставщик не сможет связать декларацию и посылку, и посылка будет поставлена на ожидание, а время доставки будет продлено до тех пор, пока проблема не будет решена вручную”.

Например, Omniva отправляет клиентам сообщение о декларации посылки, к которому добавлена ссылка. Если нажать на ссылку, клиент попадет на страницу сведений об отправлении, где увидит необходимые номера.

Где я могу найти номер транспортного документа и номер предыдущего документа (MRN)? Основные вопросы при заполнении таможенной декларации на сайте Налогово-таможенного департамента касаются заполнения полей номера транспортного документа (или номера отслеживания, tracking number) и номера предыдущего документа (MRN). Эти номера клиент может найти в уведомлении о прибытии товара, отправленном курьерским или почтовым предприятием.

Обязательство декларировать отправления стоимостью менее 22 евро действует уже почти неделю, поэтому Omniva и Налогово-таможенный департамент собрали основные вопросы, которые возникают у людей при заполнении декларации, и отвечают на них.

С 1 июля должны декларироваться все прибывающие из третьих стран отправления. По оценкам Omniva , в течение месяца поступает до 400 000 таких отправлений.

Из-за неполных адресных данных клиент может не получить уведомление об отправлении, которое необходимо декларировать, и поэтому может даже не знать, что его отправление ожидает декларирования.

При вводе адреса отправителя решение находится на расстоянии одного щелчка



Также есть вопросы по вводу адреса отправителя, особенно если посылка заказана на AliExpress. Если посылка доставляется Omniva, то на первой странице декларации на сайте Налогово-таможенного департамента должна быть сделана отметка в графе ”Согласие клиента”. Тогда в декларации можно будет использовать данные, которые Omniva уже отправила в Налогово-таможенный департамент, и эти данные (включая адрес отправителя) заполняются в декларации автоматически.

Если невозможно использовать данные, которые предоставила об отправлении Omniva, адрес можно уточнить в почтовом или курьерском предприятии или в подтверждении заказа. Кроме того, есть возможность запросить разъяснения у отправителя товара. Если отправителем является предприятие, например интернет-магазин, то адрес отправителя не обязательно должен быть с точностью до номера дома.

Налогово-таможенный департамент также обращает внимание на то, что если клиент поставил галочку в поле ”Согласие клиента”, то необходимо внести уточнения в поле кода продукта, потому что предварительно заполненные данные сопровождает только описание. Для этого выберите из данного списка правильный товар или найдите подходящий товарный код в Эстонском таможенном тарификаторе.

Также укажите валюту в поле стоимости доставки и будьте внимательны при вводе почтового или курьерского предприятия



Налогово-таможенный департамент также обращает внимание на то, что при заполнении поля стоимости доставки возле суммы важно указать валюту. Даже в том случае, если стоимость доставки равна нулю. Также следует позаботиться о том, чтобы в декларации было указано правильное почтовое или курьерское предприятие. У клиентов часто возникают проблемы с подачей декларации, потому что вместо Eesti Post (т. е. Omniva) в качестве предприятия ошибочно обозначено DHL — и наоборот.

Однако если при заполнении декларации в соответствии с инструкциями появляется сообщение об ошибке, вам следует связаться с Таможенной информацией. При этом Налогово-таможенный департамент просит сделать скриншот всей декларации, а не только сообщения об ошибке. В этом случае Таможенная информация максимально быстро может помочь клиентам. Налогово-таможенный департамент также просит прочитать инструкции и посмотреть видео о подаче декларации.

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