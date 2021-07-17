ЧП и криминал
17.07.2021, 18:28

ВИДЕО | Опасный маневр! В центре Таллинна водитель автобуса создал опасную ситуацию

 
На кадрах с видеорегистратора видно, как водитель столичного городского автобуса совершает опасный маневр перед Драматическим театром.

Автобус выезжает на встречную полосу, пересекает двойную сплошную, чтобы обогнать стоящую перед светофором на трамвайных путях машину.

К счастью, аварии удалось избежать.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Оставить комментарий Читать комментарии