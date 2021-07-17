Полиция разыскивает 12-летнюю Кэрол-Кетлин из Таллинна

Последний раз с девушкой была связь вчера, когда она находилась в районе Балтийского вокзала. Он может находиться в Старом городе рядом с Толстой Маргаритой.

Кэрол-Кетлин ростом около 160 сантиметров, ее волосы окрашены в розово-лиловый цвет. Когда она уходила из дома, то на ней были черные джинсы, черная толстовка с длинными рукавами и капюшоном, а также белые кроссовки Converse. Телефон девушки отключен.

Полиция просит всех, кто увидит Кэрол-Кетлин или знает о ее местонахождении, сообщать об этом по номеру 112.