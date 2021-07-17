Несмотря на коронакризис, эстонское предприятие за год получило прибыль 10 млн евро!

По словам Лаане объемы цинкования оставались стабильными и не были затронуты коронавирусом. Kohimo, дочерняя компания концерна Alexelа, которая является лучшим в Эстонии экспертом в области строительства крупногабаритных емкостей, привлекла своей продукцией внимание финнов. ”Kohimo активно искала новых клиентов и нашла их, включая одного из крупнейших промышленных гигантов Финляндии , компанию Wärtsila. Мы уже поставили компании Wärtsilä первые сложные изделия. Могу сказать, что все промышленные компании концерна Alexela активно участвовали в автоматизации производственных процессов, в которую мы вложили много денег. В качестве важного и инновационного шага нашего последнего финансового года я хотел бы выделить решение по аренде прицепов Tiki, которое делает аренду прицепов очень удобной по всей стране, без какой-либо бумажной волокиты, используя только приложение Alexela Haagis”, — рассказал исполнительный директор концерна Alexela о предыдущем финансовом годе.

”Если говорить о наших прицепах Tiki, то очень логично, что спрос на прицепы сначала резко упал с первой волной коронавируса, а затем резко вырос, потому что люди стали переезжать из городов в загородные дома и покупали или хотели взять с собой лодки, квадроциклы, а также необходимые для ремонта вещи и т. д. Кстати, пик спроса не снизился и продолжает расти по сей день на всех скандинавских рынках. Конечно, были проблемы с доступностью материалов, но, несмотря на это, в 2020 году нам удалось произвести и продать рекордное количество прицепов Tiki”, — сказал Андреас Лаане. Лаане добавил, что в прошлом финансовом году компания Tiki решила инвестировать в покупку крупнейшей в регионе вакуум-формовочной машины, которая будет производить пластиковые крышки для прицепов. Также запущено производство прицепов-тепляков и начал работать крупнейший в регионе гибочный робот.

”В финансовом плане можно сказать, что мы смогли успешно адаптироваться к кризису, вызванному COVID-19 . Мы были вынуждены значительно сократить количество сотрудников, но нам удалось избежать закрытия наших заводов, производственных единиц и торговых точек. Однако, как это типично для кризиса, не все консолидированные показатели финансового года можно считать позитивными, но в свете долгого коронавирусного года мы можем быть довольны коммерческой прибылью до вычета расходов”, — добавил он.

”Пандемия коронавируса беспрецедентно и масштабно повлияла на жизнь каждого из нас. Несмотря на неспокойные времена, мы старались придерживаться нашей утвержденной долгосрочной стратегии, беречь наших сотрудников и, несмотря ни на что, искали возможности для развития, которые предоставляли изменившиеся обстоятельства”, — говорит о результатах прошлого года исполнительный директор концерна Alexela Андреас Лаане.

Kiviõli Keemiatööstus, дочерняя компания концерна Alexela

Alexela активно работает над модернизацией завода Kiviõli Keemiatööstus (KKT). Являясь крупным промышленным предприятием, KKT, несомненно, оказывает значительное влияние на окружающую среду в непосредственной близости от предприятия, как при добыче, так и при переработке сырья. Целью компании является ведение деятельности в соответствии с экологическими стандартами, а снижение влияния на окружающую среду и уменьшение экологических рисков остаются по-прежнему очень важными направлениями.

”Инвестиции каждой из наших компаний в первую очередь направлены на экологически устойчивые решения, чтобы минимизировать воздействие концерна на окружающую среду как сейчас, так и в будущем. Например, в ККТ в настоящее время проводится капитальный ремонт газогенераторов, и начались работы по строительству новой системы золоудаления рядом с генераторной установкой. Мы также планируем построить на территории Kiviõli Keemiatööstus солнечную электростанцию”, — сказал Андреас Лаане, перечислив примеры того, что делает Alexela для уменьшения своего влияния на окружающую среду.

В 2020 году было реализовано и запущено несколько важных экологических проектов. Наряду с желанием улучшить экологическую ситуацию в городе Кивиыли и обеспечить постоянную стабильность показателей режима производства сланцевого масла в газогенераторах, а также постоянное качество полукоксового газа для теплоэлектростанции в зимний период, компания KKT инвестировала в инфраструктуру природного газа. Благодаря этому в случае сильных морозов можно избежать сжигания сланца в котельной и тем самым значительно улучшить качество окружающего воздуха.

В 2020 году в деятельность компании Kiviõli Keemiatööstus было инвестировано 5,7 миллиона евро, что является крупнейшей суммой за последние пять лет. Объем инвестиции сохранится в значительной степени и в ближайшие финансовые годы. Важнейшим шагом в будущем станет начало сотрудничества с концерном Viru Keemia Grupp по разработке установки для утилизации отходов на основе технологии с твердым теплоносителем (TSK), используемой KKT, которую можно использовать для вторичной переработки образовавшихся в Эстонии автомобильных шин, пластика и масляных отходов. ”Успех реализации плана во многом зависит от экологических разрешений, которые удастся получить и, следовательно, от административной эффективности государства, которая до сих пор, к сожалению, была низкой”, — признал исполнительный директор концерна Alexela.

Концерн Alexela является работодателем для более чем 1000 человек по всей Эстонии. Сферы деятельности Alexela Group — энергетика, промышленность и недвижимость. Компаниями, входящими в концерн Alexela являются Kiviõli Keemiatööstus, металлургическая компания Kohimo, Bestnet, производящая прицепы Tiki, заводы горячего цинкования в Эстонии в Палдиски и в Раума в Финляндии. Также Alexela разрабатывает терминалы СПГ в Эстонии в Палдиски и в Хамина в Финляндии и производит биометан (зеленый газ) из возобновляемого сырья в Винни в Ляэне-Вируском уезде, в Ильматсалу в Тартуском уезде и в Ойсу в Ярваском уезде. Концерн Alexela также разрабатывает насосно-гидроаккумулирующую установку или Накопитель энергии в Палдиски. Последняя дает возможность хранить произведенную солнечную и ветровую энергию на тот случай, когда ее не будет хватать.