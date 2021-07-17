Пенсионерка лишилась 150 евро из-за того, что ее телефон был вне зоны действия сети, когда позвонил семейный врач

Мария Федоровна объясняет, что эта история длится уже три месяца. И сколько она потом ни ходила к врачу на прием, ни звонила, ни писала заявлений с просьбой переделать формулировку больничного, врач отказывался решать проблему.

”Я даже взяла подтверждение у фирмы-оператора, что в тот день по техническим причинам мой телефон был вне зоны действия сети, — говорит пенсионерка. — И распечатку звонков, где видно, что только за ту неделю я более 100 раз пыталась дозвониться до доктора, но безуспешно. Поначалу доктор говорила, что я должна обратиться в Больничную кассу. Но там мне сказали, что, если доктор переделает больничный, они его оплатят. А доктор, как выяснилось, просто не хочет ничего переделывать. Мне кажется, она не знает законов и ”лепит” мне что-то с потолка. Все это длится уже три месяца, я ей несколько раз писала заявления и ходатайства, но она на них даже не отвечает. А время-то идет. Вдруг потом мне уже ничего не компенсируют, потому что все сроки вышли? Что мне делать в этой ситуации?”

Доказывайте свою правоту!



В Больничной кассе подтверждают: действительно, доктор в этой ситуации должен переделать больничный, и тогда они все оплатят.

”Выдавая больничный, семейный врач назначает пациенту дату следующего визита или сообщает, когда ему следует связаться с пациентом, чтобы уточнить его состояние здоровья и при необходимости скорректировать лечение, — говорит представитель БК Маргарита Купченкова. — Вся информация должна быть задокументирована в медицинской карте пациента”.

Запомните: если пациент не может прийти на прием или связаться с врачом по уважительным причинам, он должен сообщить об этом до согласованного времени. Доктор не обязан сам вызванивать пациента.

Если же пациент не явился на прием или не связался с врачом в согласованное время, по истечении 10 дней врач имеет право прекратить больничный с указанием даты неявки.