Пенсионерка лишилась 150 евро из-за того, что ее телефон был вне зоны действия сети, когда позвонил семейный врач(19)
Мария Федоровна объясняет, что эта история длится уже три месяца. И сколько она потом ни ходила к врачу на прием, ни звонила, ни писала заявлений с просьбой переделать формулировку больничного, врач отказывался решать проблему.
”Я даже взяла подтверждение у фирмы-оператора, что в тот день по техническим причинам мой телефон был вне зоны действия сети, — говорит пенсионерка. — И распечатку звонков, где видно, что только за ту неделю я более 100 раз пыталась дозвониться до доктора, но безуспешно. Поначалу доктор говорила, что я должна обратиться в Больничную кассу. Но там мне сказали, что, если доктор переделает больничный, они его оплатят. А доктор, как выяснилось, просто не хочет ничего переделывать. Мне кажется, она не знает законов и ”лепит” мне что-то с потолка. Все это длится уже три месяца, я ей несколько раз писала заявления и ходатайства, но она на них даже не отвечает. А время-то идет. Вдруг потом мне уже ничего не компенсируют, потому что все сроки вышли? Что мне делать в этой ситуации?”
Доказывайте свою правоту!
В Больничной кассе подтверждают: действительно, доктор в этой ситуации должен переделать больничный, и тогда они все оплатят.
”Выдавая больничный, семейный врач назначает пациенту дату следующего визита или сообщает, когда ему следует связаться с пациентом, чтобы уточнить его состояние здоровья и при необходимости скорректировать лечение, — говорит представитель БК Маргарита Купченкова. — Вся информация должна быть задокументирована в медицинской карте пациента”.
Запомните: если пациент не может прийти на прием или связаться с врачом по уважительным причинам, он должен сообщить об этом до согласованного времени. Доктор не обязан сам вызванивать пациента.
Если же пациент не явился на прием или не связался с врачом в согласованное время, по истечении 10 дней врач имеет право прекратить больничный с указанием даты неявки.
”Если пациент пытался позвонить и сообщить семейному врачу до согласованного времени приема, он или она сможет доказать это семейному врачу с помощью распечатки звонков, — поясняет Купченкова. — При наличии уважительной причины или если пациент доказал врачу, что он или она не может связаться с врачом, врач может переделать больничный. Чтобы Больничная касса Эстонии могла выплатить компенсацию по временной нетрудоспособности, врачу необходимо отправить в Больничную кассу справку для исправления данных в медицинской справке. Эта справка и является основанием для компенсации потерянных больничных дней”.
Срок для отправки справки и последующего исправления данных медицинской карты не установлен. Больничная касса внесет исправления, указанные врачом в медицинскую справку, примерно в течение недели после ее отправки.
Что же касается сроков, в течение которых доктор должен отвечать на заявления и ходатайства, в Больничной кассе подчеркивают: семейный врач — это отдельное юридическое лицо, которое должно руководствоваться общим законодательством при ответе на заявление человека. То есть отвечать в течение 30 дней.
Таким образом, в данной ситуации пенсионерке не остается ничего другого, как уговаривать доктора переделать больничный, объясняя, что не ответила на звонок, поскольку у нее были уважительные причины. При помощи доказательств (справки от фирмы-оператора, выписки звонков, доказывающих, что пациент пытался и сам до назначенного времени связаться с доктором) можно ходатайствовать о переделке больничного.
”В крайнем случае, — говорит Купченкова, — если договориться не удастся, можно обратиться к нам, и наши специалисты помогут достичь договоренности между доктором и пациентом”.
И помните: если врач назначает время, когда вам нужно прийти на прием или позвонить, лучше точно и неукоснительно следовать рекомендациям доктора. И если не сможете прийти или ответить на звонок, нужно предупредить об этом заранее. Ведь доктор вполне может только за неявку закрыть вам больничный как неоплачиваемый.
Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.